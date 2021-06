Tabaluga-Pakete und Gutscheine zu gewinnen

Obst oder Gemüse, fruchtige Getränke oder Drogerieartikel speziell für Kinder: Seit 2016 bietet Netto Marken-Discount viele verschiedene Produkte in seinem Tabaluga-Sortiment an. Ein Teil des Erlöses geht an die Peter Maffay Stiftung für sozial benachteiligte Kinder.