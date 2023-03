Tickets und Meet & Greet bei "Die Prinzen"-Konzert zu gewinnen

"Die Prinzen" gehören mit über 6 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten. prisma verlost nicht nur 5x2 Tickets zum Konzert in Berlin, sondern auch ein Meet & Greet mit den deutschen Musiklegenden.

Zum Event: Die Prinzen spielen zweifelsohne in der Champions League des Deutschen Pops. Ihre Hits wie „Millionär“, „Küssen verboten“, „Alles nur geklaut“ oder „Deutschland“ waren so erfolgreich, dass sie auch heute noch jeder mitsingen kann. Kein Wunder also, dass Sebastian Krumbiegel, Tobias Künzel, Wolfang Lenk, Jens Sembdner, Henri Schmidt, Mathias Dietrich und Alexander „Ali“ Zieme mit zahlreichen Preisen und zig Goldenen Schallplatten ausgezeichnet wurden, darunter zweimal der „Echo“, die „Goldene Stimmgabel/Goldene Europa“, „Deutscher Musikpreis“, „Europäischer Kulturpreis für gesellschaftliches Engagement“ und der „Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises“. prisma verlost auf der Jubiläumstour ein Meet & Greet mit den Musikern der Band inklusive Sektempfang.