Über 90 Jahre feinster Genuss: Gewinne handgemachten Baumkuchen

Die Geschichte der Traditionsunternehmens Heinemann beginnt im Jahr 1932, als Hermann Heinemann seine erste Konditorei in Mönchengladbach eröffnet. Eine seiner ersten Maßnahmen: Er räumt alle künstlichen Stoffe aus der Backstube. „Frischeste Butter, erste Sahne und feinste Kakaobohnen. Bloß keine Konservierungsstoffe, sonst gibt‘s Ärger!“, lautet sein Rezept, das in der Konditorei streng eingehalten wird. Da es keine Maschinen gibt, wird alles, was Hingabe fordert, von Hand gemacht. So wird jedes Stück ein Unikat.

Zutaten aus der Region, Handarbeit und beste Qualität sorgen dafür, dass sich die kleine Konditorei schnell einen Namen macht. 1953 eröffnet eine Filiale in Düsseldorf, in den darauffolgenden Jahren kommen weitere Städte wie Krefeld und Duisburg hinzu. In dieser Zeit schickt Hermann Heinemann seine Söhne zur Ausbildung in die Schweiz. Von dort bringen sie eine Idee für ein Produkt mit, für das Heinemann heute am bekanntesten ist: die beliebten Champagne Trüffel.