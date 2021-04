Zu gewinnen: "Algarve – Eine kulinarische Reise"

Die Kombination aus Reisebildband und Kochbuch zeichnet ein kulinarisches Porträt der Algarve und enthüllt den Zauber dieser besonderen Küstenregion. prisma verlost drei Exemplare.

Meeresfreuden, maurisches Erbe und authentische Gastlichkeit: In diesem sinnlichen Genuss-Reisebuch über Portugals wilden Süden treffen Tradition, Natur und Kultur auf Kulinarik. In seiner einzigartigen Kombination aus Landeskunde und persönlichen Geschichten mit landestypischen Rezepten lädt das Koch- und Reisebuch dazu ein die Algarve in all ihren Facetten näher kennenzulernen. Die authentischen Reportagen des Buches fangen die tiefe, kulinarische Seele der beliebten Destination ein. Sie zeigen einen Blick auf das Alltagsleben von Fischern, Muschelsammlern, Obstbauern und Winzern. Sie blicken hinter die Kulissen von Käsereien, Backstuben und Kesselschmieden, lassen aber auch Surfer und Umweltschützer zu Wort kommen.

Das Wichtigste für die Algarvios ist jedoch die gemeinsame Mahlzeit. Die besten Köche der Algarve geben ihre wohlgehüteten Rezepte preis, von einfachen, landestypischen Gerichten über köstliche Trend- Kreationen der beliebtesten Restaurants bis zu jenen aus den Kochtöpfen der Spitzengastronomie samt ihrer passenden Weinempfehlung. Diese wunderschön gestaltete Kombination aus Reisebildband und Kochbuch zeichnet ein kulinarisches Porträt der Algarve und enthüllt den Zauber dieser besonderen Küstenregion. Herausgegeben von Marianne Salentin-Träger.

Algarve

Eine kulinarische Reise.

Geschichten und Rezepte aus

Portugals wildem Süden

Von Marianne Salentin-Träger (Herausgeberin)

Preis € 40,- [D] 41,10 [A]

ISBN 978-3-95728-469-3

Erscheinungstermin 21. April 2021

prisma verlost 3x1 Buch. Einfach bis zum 26. April 2021 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Preises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt zur Gewinnerziehung und zum Versand unserer Newsletter. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.