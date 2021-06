Zu gewinnen: Design-Zitruspresse

Für den frischen Orangensaft zum Frühstück. Oder für den Schuss Zitronensaft, um mehr Frische in Gebäck, Speisen oder den ein oder anderen Cocktail zu bringen. Eine Zitruspresse kann eigentlich jeder gebrauchen.

Die Zitruspresse von Eva Solo entstammt der klassischen dänischen Designschule. Ihre genoppte Oberfläche bietet beim Auspressen der Früchte guten Halt, und durch die schmalen Rillen an der Kante bleiben die Kerne beim Ausgießen in der Presse. Sie liegt angenehm in der Hand – nicht nur wegen des Materials (Nylon und Silikon). Und dann sieht sie auch noch einer Zitrone täuschend ähnlich.