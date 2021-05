Zu gewinnen: "Ku'damm 63" auf DVD

Mit "Ku'damm 63“ beginnen die Swinging Sixties in der Berliner Tanzschule "Galant". Die dritte Staffel der Reihe bietet wie gewohnt eine Menge Überraschungen und Geschichten zum Mitfiebern. prisma verlost drei DVDs.

Angefangen hat alles mit "Ku'damm 56". In der ersten Staffel der Serie kehrt die junge Monika Schöllack (Sonja Gerhardt) 1956 zur Tanzschule ihrer Mutter Caterina (Claudia Michelsen) nach West-Berlin zurück, nachdem sie wegen ungebührlichen Benehmens der Hauswirtschaftsschule verwiesen wurde. Die Fortsetzung "Ku'damm 59" machte einen Exkurs in Richtung Heimatfilm und trieb das Thema Emanzipation weiter voran.

In "Ku'damm 63" geht es wieder um Monika und ihre Schwestern Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle). Ihre Mutter ist nach einem Verkehrsunfall an Bett, Couch und Krücken gefesselt. Sie muss ihren Töchtern das Feld überlassen. Mittlerweile sind alle drei erwachsene Frauen, die sich mit problematischen Ehen nebst Zukunftsträumen herumschlagen. Am 7. Mai erscheint die dritte Staffel der erfolgreichen Mini-Serie auch auf DVD.