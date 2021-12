prisma-Super-Dezember: Puzzle-Set von Ravensburger gewinnen

DER PREIS: Abschalten, entspannen und in eine andere Welt entfliehen: Mit den neuen Ravensburger 2D- und 3D-Puzzles gelingt eine mentale Traumreise an den persönlichen Sehnsuchtsort. Berühmte Sehenswürdigkeiten und atemberaubende Naturmotive lassen einen prima in Erinnerung an den letzten Urlaub schwelgen. Reisefans können jetzt mit dem "3D Sydney Opernhaus" aus 216 Teilen plus Zubehörteile und einem "3D Mini Eiffelturm" aus 54 Teilen von zuhause aus ihr Fernweh stillen. Dazu bringt ein 2D Puzzle mit einem Skandinavien-Motiv aus 1000 Teilen das schöne Hygge-Gefühl in die eigenen vier Wände. Mehr Infos unter www.ravensburger.de.