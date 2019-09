prisma 38/2019

Von Stephan Braun

Ständig entwickeln wir für Sie unser Magazin und unsere digitalen Angebote weiter.

Neu ist in unserer aktuellen Print-Ausgabe ein optisch verbesserter Programmteil: Auf 21 Seiten finden Sie täglich 36 Sender, jetzt in frischen Rot- und Blautönen modern und übersichtlich dargestellt, dazu wie gewohnt jeweils acht von der Redaktion ausgewählte Tagestipps, am Wochenende auch mit einer kompakten Sportübersicht.

Noch mehr Service und Programmänderungen bieten wir Ihnen hier auf www.prisma.de: Hier finden Sie das Programm von über 80 Sendern. Gut sortiert und immer aktuell. Zusätzlich können Sie in den Mediatheken zahlreiche Inhalte der Sender abrufen. Und mit unserer kostenlosen prisma-App haben Sie das TV-Programm auch mobil immer zur Hand: übersichtlich, schnell und nach Ihren Wünschen individualisiert.

Viel Freude beim Ausprobieren!