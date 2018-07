prisma 30/2018

Von Florian Blaschke

Wenn Sie dieses Heft zur Hand nehmen, sind in Deutschland Sommerferien (lediglich Bayern und Baden-Württemberg müssen sich noch ein paar Tage gedulden). Vielleicht freuen Sie sich schon auf den Urlaub oder zehren nach der Rückkehr von den Erinnerungen. So oder so: Es ist Urlaubszeit und die bietet sich für ein kleines Experiment an.

Jüngst las ich nämlich in einem Interview mit dem Soziologen und Sexualwissenschaftler Kurt Starke: "Noch nie war der Mensch in seiner Zivilisationsgeschichte derart nackt." Es gebe aber auch eine"Gegenbewegung zu der überall präsenten öffentlichen Nacktheit". Starke sei vor allem aufgefallen, dass "seit 1990 die Badehose bei den jungen Männern immer größer geworden ist, dafür das Dekolleté der Damen immer tiefer".

Und jetzt sind Sie dran. Denn die Beweise dafür dürften sich, so das denn stimmt, zu Tausenden in deutschen Fotoalben finden. Viel Vergnügen beim Stöbern.