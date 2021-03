Bunt und frisch

Zugegeben: Alex Wahi kannte ich vor wenigen Wochen gar nicht. Bis ich mich mit einem Künstlermanager über kommende Themen und Stars für unser Magazin unterhielt, und plötzlich Alex Wahi ins Spiel kam. Jener junge aufstrebende Koch aus Westfalen, der freitags im SAT.1-Frühstücksfernsehen mit neuen und kreativen Gerichten überrascht.

Sein Motto lautet "Keep it short and simple", sagte er mir beim Kennenlernen. Spätestens damit hat er mich überzeugt. Herausgekommen ist für Sie eine wunderbare Doppelseite mit pfiffigen und trotzdem einfach nachzukochenden kleinen Gerichten für Ihren Ostertisch.

Dass es bei dem Fernsehkoch mit indischen Wurzeln nicht nur auf dem Tisch bunt zugeht, haben Sie sicher schon auf unserer Titelseite gesehen. Übrigens: Alex Wahi hatte noch vier Wochen nach dem Fotoshooting Farbreste im Ohr.