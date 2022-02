Chapeau, Herr Llambi!

prisma 03/22

An welchen Film denken Sie?

Als wir auf das Thema Tierwohl zu sprechen kommen, ist er voll in seinem Element: Sky du Mont ist nicht nur ein hervorragender Schauspieler, der selbst in Hollywood einen Namen hat, sondern auch ein bekennender Tierschützer. "Da könnte ich mich in Rage reden", sagt er mir.

MEHR