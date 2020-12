Das liebe Geld

Im ersten Halbjahr des gerade abgelaufenen Jahres ist die Anzahl der neu eröffneten Depots in Deutschland sprunghaft gestiegen. Weshalb? Wohl, weil es zurzeit für die Geldanlage kaum renditeträchtige Alternativen gibt.

Gerade jetzt, in der unsicheren Corona- Zeit, denken viele Menschen auch über ihre finanziellen Verhältnisse nach: Ist alles wohlgeordnet – oder sollten wir etwas ändern? In unserer neuen Serie "Meine Finanzen" geben wir Ihnen gerne einen Überblick und auch Anregungen: Wie sparen Sie richtig? Worauf müssen Sie bei Krediten achten oder wenn Sie eine private Zusatzkrankenversicherung abschließen? Los geht es in dieser Ausgabe mit der Geldanlage. Schließlich gibt es aufs geliebte Sparbuch kaum noch Zinsen.

Ein wichtiger Tipp vorneweg: nie alles auf ein Pferd setzen! Lesen Sie mehr über das spannende Thema Geldanlage auf Seite 4.