Der Tanzprofi

Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Bei mir war das anders. In die Tanzschule ging ich erst mit 28 – zusammen mit meiner Oma! Sie war damals 70 und suchte einen Tanzpartner. Den, der ihr von der Tanzschule an die Seite gestellt wurde, wollte sie nicht. Der Enkel musste her. Oder besser: durfte.

Als ich neulich mit ihr telefonierte, kamen die Erinnerungen bei ihr wieder hoch: Den langsamen Walzer hätten wir zu "Ich tanze mit dir in den Himmel hinein" getanzt, den Foxtrott zu "Resi, I hol di mit mei'm Traktor ab". Das war damals eine schöne Zeit, einmal die Woche abends auf dem Tanzparkett.

Ex-Mister-Tagesschau Jan Hofer hat auf unserem Cover sein schickes Tanzoutfit schon an. Nach der Auftaktshow von "Let’s Dance" am 26. Februar bei RTL werden wir wissen, mit welcher Partnerin er sich den 13 anderen Paaren stellt. Und vor allem, ob er zum echten Tanzprofi wird. Wir werden es verfolgen.

Zusätzlich gibt uns Experte Joachim Llambi jede Woche in prisma einen Einblick.