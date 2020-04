prisma 16/2020

Von Stephan Braun

Der erste Wurf: zwei Zweier und drei Fünfer. Wohin jetzt damit? Direkt 25 Punkte bei Full House und schnell den Becher weiterreichen? Oder die Zweier wegnehmen? Schließlich gibt es noch zwei Würfe.

Ok, die Fünfer zur Seite – was man hat das hat man. Die Zweier wieder rein in den Becher. Schütteln und wieder raus: Oh, zwei Einser.

Und jetzt? Die 25 bei Full House geht nach wie vor, wäre eine sichere Sache. Oder die Taktik ändern und alles auf die Fünfer setzen? Oben braucht man schließlich 63 Punkte, um den Bonus zu kassieren. Wären 35 Punkte mehr. Also die Einser wieder rein und kräftig schütteln. Jetzt noch den Wunsch nach zwei Fünfern flüstern. Die Würfel rollen und rollen, nah an die Tischkante ran.

Wie viele Augen? Vielleicht zwei Fünfer?

Egal. Die Würfe waren alle gut. Mit dem Ergebnis können wir leben. Wenn Sie nicht gerne kniffeln, haben wir auf den nächsten Seiten weitere Tipps für Sie. Viel Spaß!