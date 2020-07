prisma 28/2020

Von Stephan Braun

Gewässer haben auf mich eine große Anziehungskraft. Egal, ob die vielen Bäche oder der kleine Fluss direkt in der Nähe, der große Strom nur wenige Kilometer entfernt, die vielen Seen in Deutschland oder aber die wunderbaren Zugänge zum Meer – Wasser fasziniert mich.

Ich brauche nur kurz zu überlegen, schon kommen mir viele Gedanken: eine Runde um den See laufen, ins Wasser springen, eine Radtour zum See oder entlang eines Flusses, ich sehe fröhliche am Wasser spielende Kinder und vor Freude springende Hunde, ich denke an Urlaub am See, an einen Bootsausflug, an einen Sportkurs direkt am Wasser, oder ich träume mich einfach nur in die Ferne.

Auf der anderen Seite strahlt ein Gewässer auch eine gewisse Ruhe aus, insbesondere die vielen Seen. So groß ist sie also, die Kraft des Wassers.

Wir haben genauer hingeschaut und geben Ihnen auf Seite 4 Tipps für eine schöne Zeit am See. Viel Vergnügen!