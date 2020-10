prisma 42/2020

Von Stephan Braun

Was ist eigentlich Genuss? Oder: Wie genießen wir? Diese Fragen habe ich mir zuletzt gestellt. Klar ist: Genuss hat viele Facetten. Und mindestens ein Sinnesorgan ist konkret beteiligt.

Das Hören von Musik verschafft ebenso genussvolle Momente wie das Wahrnehmen von vielfältiger und farbenprächtiger Natur. Dennoch: Meist wird Genuss mit Essen und Trinken in Verbindung gebracht. Hier dreht sich vieles schnell um Wein, Schokolade oder ein leckeres Gericht. Der Fernseh- und Sternekoch Björn Freitag sagte mir, er genieße es sehr, sich von anderen bekochen zu lassen. Also auch hier direkt die Verbindung zum Essen. Wobei er gleich hinterherschob, dass derartige Genussmomente für ihn große und tolle Freizeitmomente seien.

Ok, Freizeit kann also auch Genuss sein. Klar wird mir, dass wir sie mehr wertschätzen sollten, die vielen Genussmomente. Ich fange direkt damit an. Genießen auch Sie möglichst viel von Ihrer Woche!