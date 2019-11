prisma 48/2019

Von Stephan Braun

Das erste Adventswochenende läutet die Vorweihnachtszeit ein, die ersten Weihnachtsmärkte haben geöffnet und an vielen Fenstern leuchten in den Abendstunden Sterne und Lichterketten. Wir werden Sie in den kommenden Wochen durch die Weihnachtszeit begleiten.

In dieser Ausgabe haben wir eine Reportage über Rothenburg ob der Tauber für Sie. Die hübsche Stadt hat Sie sicher schon auf unserer Titelseite überrascht. Sie ist ganz besonders jetzt eine Reise wert (siehe hier). Ebenso wie viele Orte und Regionen in Polen, die im Winter ihre Gäste überraschen. Weshalb? Lesen Sie hier.

Passend zum Weihnachtsfest haben wir eine ganze Reihe an tollen Geschenken ausgesucht. Was Sie tun müssen? Einfach hier Ihren Lieblingsgewinn aussuchen und anrufen – die Gewinner erhalten ihre Preise rechtzeitig zum Fest.

Viel Glück!