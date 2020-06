prisma 27/2020

Von Stephan Braun

"Stadt, Land, Fluss": Ein verregneter Sommerabend im Familienkreis – und einer der Klassiker liegt mal wieder auf dem Tisch. Lange nicht mehr gespielt. Name, Tier, Beruf und Pflanze haben wir noch hinzugenommen. Das ist wohl die geläufigste Kombination. Am Ende waren es 16 Runden, als das Blatt Papier voll ist.

Schnell die Punkte zusammengezählt: Zweiter! Aber ein Blick auf die Lücken macht mich nachdenklich: 16 mal eine Stadt, 16 mal ein Land – ist ja auch nicht schwer. Zwei mal kein Fluss – ok. Name – da findet sich immer einer. Doch weiter hinten: sechs mal keine Pflanze. Da habe ich also Nachholbedarf. Hätte ich gar nicht gedacht. Ok, kann auch daran liegen, dass meine Mitspieler einfach schneller waren.

Aber eines kann ich selbst verbessern: An den schönen Sommertagen draußen in der Natur ein bisschen aufmerksamer sein und in der prächtigen Pflanzenwelt etwas genauer hingucken. Dann klappt‘s abends beim Spieleklassiker noch besser. Wetten?