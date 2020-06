prisma 25/2020

Von Stephan Braun

An diesem Samstag ist Sommeranfang. Wir genießen die längsten Tage des Jahres, in einigen Bundesländern beginnen die Sommerferien, und bei vielen von Ihnen steht ein Urlaub bevor.

Selbst der beliebte "Tatort" macht Sommerpause. Deshalb haben wir uns eine Folge der neuen Serie "Kommissar Van der Valk" vorab angeschaut. Gedreht wurde im schönen Amsterdam. Ob sich das Einschalten lohnt, lesen Sie auf Seite 13.

Mit ein bisschen Glück können Sie noch in diesem Sommer ein neues Fahrrad nutzen. Was Sie dafür nur tun müssen? Einfach auf www.prisma.de für unseren kostenlosen Redaktionsnewsletter HALLO WOCHENENDE! anmelden. Wir versorgen Sie dann Woche für Woche mit tollen Beiträgen und Informationen. Alle Anmelder bis zum 30. Juni nehmen an der Verlosung teil. Genießen Sie den Sommer!