| prisma 52/2018

Von Florian Blaschke

Oft wird behauptet, Deutschland sei Exportweltmeister, doch immer wieder müssen wir uns bei dieser Wertung Fragen gefallen lassen. Bei "Dinner for One" etwa, der am häufigsten wiederholten TV-Sendung der Welt und für viele fester Bestandteil des Silvester-Rituals.

Zwar werden diese 18 Minuten – in den 1920ern von dem sonst unbedeutenden Autor Lauri Wylie für britische Varietés geschrieben – auch in Norwegen, Lettland oder auf den Färöern gerne geschaut, doch ausgerechnet in Großbritannien kennt sie kaum jemand. Dabei tingelten May Warden und Freddie Frinton mit dem Bühnensketch über Jahre durch die Inselprovinz.

Nun wurde auch die Verfilmung dort zum ersten Mal aufgeführt – beim Comedy- Film-Festival im schottischen Campbeltown. Ob ihr das aber zum Durchbruch verhilft? Denn eigentlich lachen wir bei diesem Dinner ja nicht aus Vergnügen, sondern aus Sentiment und Tradition – und beides lässt sich nur schwer exportieren.