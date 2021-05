Ein Anruf bei den Rosenthals

Einer der ganz Großen der deutschen Show- und Unterhaltungsbranche war auch Hans Rosenthal. Sein Sprung in die Luft in der Show "Dalli Dalli" hat Kultstatus. Auch diese Sendung lief donnerstags, und vor allem bei "Dalli Klick" habe ich gerne mitgeraten. Erinnern Sie sich auch?

"Dalli Dalli" feiert jetzt 50. Geburtstag. Grund genug, einmal bei Gert Rosenthal anzurufen und mit ihm über seinen berühmten Vater zu sprechen. Was mir Gert Rosenthal so alles berichtete, können Sie sich in voller Länge bei prismaTV auf YouTube anschauen. Viel Spaß!