Ein Duett und ein Trio

14,22 Millionen Zuschauer sahen zuletzt den Tatort aus Münster – wieder einmal ein sehr großer Erfolg für das Ermittlerduo Thiel und Boerne, also für Axel Prahl und Jan Josef Liefers. Ob es an den beiden Alpakas gelegen hat, die in der Folge "Rhythm & Love" einen süßen Auftritt hatten? Wir haben uns mit den Tieren aus Südamerika einmal näher beschäftigt und auch einen Hof besucht, auf dem gleich 22 Alpakas leben. Die Geschichte dazu lesen Sie hier.