prisma 08/2019

Von Florian Blaschke

"Wenn ich an die Zukunft denke, glaube ich nicht mehr an die Zukunft der prisma." Das stand in einem der ersten Leserbriefe, die ich als Chefredakteur dieses Magazins bekam.

Seitdem wurde mir zu meinen Zähnen gratuliert und der Verstand abgesprochen, mir wurde Phantasie, aber auch ein "unfeiner Stil" attestiert, ich wurde zum "Dummdüdel des Jahres" vorgeschlagen, leider aber nicht gewählt. Zumindest erfuhr ich nie davon.

Von allen Zuschriften blieb mir eine jedoch besonders im Gedächtnis. Darin versprach eine Leserin kurz nach meinem Amtsantritt, sie werde auch meine Artikel mit Neugierde verfolgen, denn sie habe gelernt, mit der Zeit zu gehen. Mit diesem Text verabschiede ich mich von meinem Platz, und wenn ich mir eines wünschen darf, dann, dass Sie die Haltung dieser Leserin auch meinem Nachfolger entgegenbringen und mit ihm in etwas gehen, das man getrost Zukunft nennen darf.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.