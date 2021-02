Ein wenig Geselligkeit

Alaaf und Helau, Narri-Narro und Ahoi. So und in vielen weiteren Formen und regionalen Abwandlungen lauten die Narrenrufe, die zur fünften Jahreszeit durch die Säle und über die Straßen schallen. Wegen der Corona-Pandemie ist vieles anders. Rücksicht und Abstand sind angesagt.

Doch das mit dem Abstand ist in normalen Zeiten beim Karneval und beim Fasching nicht ganz so einfach. Gewollt ist es erst recht nicht: Es wird geschunkelt und miteinander gefeiert, gemeinsam gesungen und gelacht.

In diesem Jahr gehen die vielen Karnevals- und Faschingsgesellschaften bundesweit mit großem Beispiel voran. Unter größten Anstrengungen und mit höchstmöglicher Kreativität halten sie das Brauchtum auch in schwierigen Zeiten aufrecht, zumindest in sehr kleinem Rahmen: mit digitalen Sitzungen, virtuellen Büttenreden oder Umzügen im Miniaturformat. Das verdient höchsten Respekt und bringt für ein paar Stunden die Geselligkeit in unseren stark beeinträchtigten Alltag zurück. Dankeschön!