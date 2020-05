prisma 22/2020

Von Stephan Braun

Urlaub in einer Pension oder einer Ferienwohnung steht momentan hoch im Kurs. 43 Prozent unserer Trendsetter, die Teilnehmer unserer Online-Befragungsgruppe prisma-Trend, gaben das jetzt an. In einer Blitzumfrage haben wir nach den Reisevorlieben für dieses Jahr gefragt.

Eine Reise wollen sie eher kurzfristig buchen: 69 Prozent antworteten mit "wahrscheinlich" oder "bestimmt" auf unsere Frage, ob sie sich spontan für eine Reise entscheiden würden. 37 Prozent interessieren sich für eine Städtereise – ein beachtlicher Wert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben die Reisebranche durcheinandergewirbelt.

In unserer neuen Serie "Reiselaune mit prisma" informieren wir Sie über die zahlreichen Bemühungen der Branche, damit wir alle wieder sicher und entspannt reisen können. Dazu stellen wir Reiseziele vor, die bislang vielleicht nicht ganz oben auf Ihrer Liste standen.