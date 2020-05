prisma 19/2020

Von Stephan Braun

Man kann es nicht oft genug sagen und schreiben: Viele gehen so unglaublich selbstbewusst und kreativ mit der augenblicklichen Krisensituation um! Mit Herzblut, Mut und ganz viel Elan packen sie die Dinge an, gehen jeder für sich neue Wege und begeistern damit ihr Umfeld. Ob es der Senior ist, der plötzlich doch noch zum Smartphone-Freund wird, der lokale Einzelhändler, der seinen Kunden neue Services anbietet oder der Fitnesstrainer, der seine Kurse per Video überträgt.

Alles Kleinigkeiten, keine Frage. Aber das Gesamtbild zählt. Ich bin gespannt, wie viel wir uns von dieser Kreativität beibehalten werden. Bei allen großen Sorgen, Ängsten und Nöten: Viele haben einfach mal etwas probiert. Weiter so!