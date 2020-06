prisma 26/2020

Von Stephan Braun

So schnell geht ein Jahr vorüber: In diesen Tagen wird prismaTrend schon ein Jahr alt. prismaTrend ist unser Onlinebefragungsprojekt, bei dem Sie regelmäßig mitmachen und mithelfen können, unser Magazin und unsere Verlagsprodukte weiterzuentwickeln. Regelmäßig befragen wir unsere Trendsetter, so nennen wir die Teilnehmer, auch zu aktuellen Themen.

Zuletzt beispielsweise zu ihren Reisegewohnheiten. Daraus ist unsere Serie ReiseLaune entstanden, die Sie auch in dieser Ausgabe wieder finden. Jetzt, also quasi zum ersten Geburtstag von prismaTrend, bedanken wir uns bei allen Trendsettern, die bereits angemeldet sind oder die sich bis zum 31. Juli anmelden, mit der großen Chance auf eine schöne Flusskreuzfahrt.

Was Sie dafür nur tun müssen? Einfach kostenlos online unter www.prisma.de/trend anmelden. Schon sind Sie bei der Verlosung dabei und bekommen in Kürze auch die erste Befragung zugesendet. Danke fürs Mitmachen und viel Glück!