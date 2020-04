prisma 15/2020

Von Stephan Braun

Was haben Sie im letzten Jahr an Ostern gemacht? Ein schneller Blick ins Album auf Ihrem Smartphone gibt die Antwort – sofort ist die Erinnerung wieder da. In Farbe. Oft auch mit Ton.

So gibt es viele Osterfeste, die unvergessen bleiben. Weil wir sie mit einer großen Feier mit der Familie und Freunden verbinden oder weil wir uns bildhaft vor Augen halten, wie wir die Osterfeiertage im Urlaub verbracht haben.

Und dieses Mal? Schließlich sind auch jetzt wieder Osterferien. Doch es wird keine Ostergrüße aus dem Urlaub geben, keine großen Feiern und auch nur wenige traditionelle Osterrituale. Alles ist anders. Und vielleicht genau deshalb auch so besonders. Ganz sicher machen wir das Beste daraus.

Klar ist: Das Osterfest 2020 wird uns noch sehr lange in ganz besonderer Erinnerung bleiben. So oder so. Ich wünsche Ihnen allen frohe Ostern!