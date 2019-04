prisma 15/2019

Von Stephan Braun

Westfalenpark Dortmund, Grugapark Essen, Planten un Blomen in Hamburg, Rheinaue Bonn, Britzer Garten in Berlin oder der Westpark in München: Was haben all diese Parks gemeinsam? Ja, sie sind aus einer Bundesgartenschau hervorgegangen.

Und sie sind neben vielen weiteren Parks und Gärten heute noch grüne Oasen, teils mitten in der Stadt. Sie sind für Generationen das Erbe von kluger, nachhaltiger Planung, von teils künstlerischer und stets hochwertiger Bepflanzung und dauerhafter Pflege.

Einreihen in diese Erfolgsgeschichte der Stadtentwicklung möchte sich die Bundesgartenschau Heilbronn, die am 17. April 2019 von Bundespräsident Steinmeier eröffnet wird. Wir haben uns in Heilbronn umgeschaut und berichten hier darüber. Reisen Sie doch auch einmal hin! Vielleicht treffen wir uns ja auf der BUGA in Heilbronn.