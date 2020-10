prisma 44/2020

Von Stephan Braun

Wie man zu Halloween steht, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Meine hatte ich im vergangenen Jahr an dieser Stelle geäußert. Aber eines ist sicher: Die Filmbranche bietet uns dieses Jahr ein starkes Angebot.

Wir in der Redaktion jedenfalls waren begeistert von den teils top besetzten Filmen und Serien, die in diesen Tagen im Fernsehen und als Stream angeboten werden. Eine kleine Übersicht bieten wir für Erwachsene und für Kinder auf Seite 4. Nicht gruselig, dafür aber höchst ironisch und oft sehr überspitzt: So kennen wir Jan Böhmermann.

Der Satiriker hat es jetzt ins Hauptprogramm geschafft. Das Zweite zeigt sein "ZDF Magazin Royale" ab dem 6. November freitags abends. Wir haben mit Jan Böhmermann gesprochen und wollten von ihm wissen, welche Späße er sich auf dem neuen Sendeplatz noch traut. Die wenige Tage vorher stattfindende Präsidentschaftswahl in den USA dürfte ihm zum Start ausreichend Material bieten.