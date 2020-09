prisma 36/2020

Von Stephan Braun

Wer ist der sympathischste Fernsehkoch? Das wollten wir von unseren prisma-Trendsettern wissen, den Teilnehmern unserer Online-Befragungsgruppe prisma Trend. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe lagen noch nicht alle Ergebnisse vor, aber so viel sei schon verraten: Es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen unter zwei TV-Köchen.

Wer am besten abschnitt und wie wir die Ergebnisse für neue Genießerthemen in prisma nutzen - dazu erfahren Sie in unserem Magazin in Kürze mehr. Ein Fernsehkoch, der von unseren Trendsettern oft genannt wurde, ist Frank Rosin. Exklusiv für Sie, liebe Leserinnen und Leser, hat er nicht nur ein Rezept zusammengestellt, sondern zeigt in einem Video, was man so alles auf einen Löffel zaubern kann.

Lesen Sie dazu gerne den nebenstehenden Beitrag.

Wenn Sie auch an unseren Befragungen teilnehmen möchten: einfach den QR-Code scannen und kostenlos anmelden! Eine genussvolle Woche wünscht Ihnen