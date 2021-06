Große Fußballmomente

Mein größtes EM-Erlebnis? Das sind so einige. Natürlich fällt mir sofort das Entzünden des "Danish Dynamite" 1992 in Schweden ein. Was haben wir alle über die eigentlich gar nicht qualifizierten Dänen gestaunt. Elf Freunde, die die hochdekorierte, ehrgeizige und tief zerstrittene deutsche Weltmeister-Truppe von Berti Vogts im Finale an die Wand spielten.