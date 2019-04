prisma 17/2019

Von Stephan Braun

"Tanze Samba mit mir", "Du kannst nicht immer 17 sein" oder "7 Fässer Wein" – fangen Sie da nicht auch sofort an zu summen? Oder sogar zu singen? Denn textsicher sind viele von Ihnen sicher noch.

Zumindest Nicoles großer Grand-Prix-Hit "Ein bisschen Frieden" oder die irrwitzige "Polonäse Blankenese" von Gottlieb Wendehals sind heute noch jedem bekannt.

Egal ob Roland Kaiser, Gitte Haenning, Chris Roberts, Katja Ebstein oder unzählige weitere Künstler: Sie alle kamen durch die legendäre ZDF-Hitparade groß raus. Ihre grandiosen Hits flimmerten von 1969 an einmal im Monat am Samstagabend über die Fernseher in unsere Wohnzimmer. Jetzt feiert die Hitparade ihren 50. Geburtstag. Deshalb entführen wir Sie heute in die wunderbare Vergangenheit des Schlagers.

Viel Spaß damit und: hossa!