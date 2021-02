Für mich war er nicht mehr als ein Kinderspielzeug, ein blödes noch dazu. Hellgrün war meiner, mit schmalen weißen Streifen. Zurecht kam ich mit ihm auch nicht. Meinen Hula-Hoop-Reifen meine ich.

Jenen großen dünnen Kunststoffreifen, der so herrlich elegant um die Hüften kreisen kann. Bei fast allen Mädchen war das damals in den 80ern so, erinnere ich mich. Nur bei mir funktionierte das nicht. Der Reifen lag mehr auf dem Boden, irgendwann war er weg und verschwand aus meiner Erinnerung. Und heute? Hula-Hoop-Reifen sind wieder in. Nicht nur viele Promis zeigen sich auf Fotos und in Videos mit dem Plastikteil.

Auch unser prisma-Kolumnist Doc Esser hat Tipps, wie Sie mit dem meist ein Meter großen Kunststoffreifen Ihren Körper trainieren können. Gut seien die Übungen vor allem für Bauch, Taille, die ganze Körpermitte eben. Das einstige Kinderspielzeug scheint sich zum kultigen Workout-Gerät zu wandeln. Der Hula-Hoop-Reifen wird sich weiter drehen.