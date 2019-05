prisma 20/2019

Von Stephan Braun

Wie gefällt Ihnen unsere Titelseite? Was sagen Sie zu den Themen in unserem Magazin? Welches Anzeigenmotiv spricht Sie besonders an – und welches nicht? Auf diese und viele weitere Fragen zu unserer prisma hätte ich gerne eine Antwort, am liebsten von Ihnen. Denn Ihre Meinung ist uns wichtig.

Deshalb gibt es jetzt "prisma-Trend": eine exklusive Befragungsgruppe, für die Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich ab sofort bewerben können. Mit nur drei einfachen Schritten sind Sie dabei, kostenlos natürlich. Als Mitglied bei "prisma-Trend" werden wir Sie regelmäßig um Ihre Meinung bitten.

Und bedanken werden wir uns dafür auch: Unter allen "prisma-Trendsettern" verlosen wir attraktive Preise. Wie einfach Sie dabei sein können, steht auf hier. Ich freue mich auf Sie und auf Ihre Meinung!