prisma 52/2019

Von Stephan Braun

"Typisch Löwe" oder "Die Waage mal wieder." So oder so ähnlich hat es jeder schon gehört. Astrologie steht hoch im Kurs. Bei vielen zumindest: Sie wissen, was sie laut Horoskop diese Woche erwartet, glauben, das ideale Sternzeichen für den zukünftigen Partner der besten Freundin zu kennen, oder spielen ihren Aszendenten aus, wenn es darum geht, über die eigene Persönlichkeit zu sprechen.

Ehrlich gesagt: Ich kann damit nur wenig anfangen. Mich interessieren eher Fakten. Doch als wir in der Redaktionskonferenz darüber gesprochen haben, mit welchem Thema wir Sie ins nächste Jahr schicken, waren wir uns sofort einig: Wir lassen's die Sterne sagen. Oder besser: Wir wollen es von Madame Teissier wissen, der großen Star-Astrologin.

Und so habe auch ich mich zurückgelehnt und ihre Ausführungen genossen.

Starten Sie alle gut ins neue Jahr!