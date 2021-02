In den Topf geguckt

Extravagante Zutaten, viel Drumherum, vielleicht auch der eine oder andere Trick bei der Zubereitung: Ist es wirklich das, was ein richtig gutes Essen ausmacht? Oder genügt auch mal etwas Einfacheres, vielleicht etwas Altbewährtes, sogar Traditionelles?

Mein Eindruck ist: In Deutschlands Küchen herrscht Kreativität. Viele trauen sich mehr oder kochen endlich mal selbst. Teils zwangsläufig, teils aus eigenem Antrieb heraus. Wir haben den kurzen Draht zu Prominenten. Den haben wir genutzt und mit einigen über ihre Kochgewohnheiten gesprochen – und ihnen sogar in die Töpfe geschaut.

Was kommt auf den Tisch? Und vor allem: Läuft alles nach Rezept und Vorgabe oder eher nach Gefühl und Tagesform? Dabei hat uns der eine oder andere Promi überrascht. Mehr dazu ab sofort in unserer neuen Serie, in dieser Ausgabe auf Seite 4. Viel Spaß beim Nachkochen!