prisma 23/2019

Von Stephan Braun

Die Fußballsaison ist vorbei, die Meister, die Auf- und Absteiger und die Pokalsieger stehen fest. Bis auf – ja, die Frauen spielen noch. In Frankreich startet jetzt unsere Nationalmannschaft in die Endrunde der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft.

2007 holten unsere Mädels in China zuletzt den Titel, ihren zweiten bereits. Damals im Sog des Sommermärchens der Männer- WM 2006 in Deutschland. Jetzt gibt es keinen Sog durch unsere Männer. Die müssen sich erst wieder beweisen. Doch unsere Mädels sorgen ganz allein für Furore: erst mit dem souveränen Gewinn ihrer Qualifikationsgruppe, dann mit ihrer selbstbewussten Imagekampagne.

Starke Argumente, jetzt unseren Fußballfrauen die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Schalten wir also ein: An diesem Samstag (8.6.2019) geht's gegen China (ARD), am Mittwoch (12.6.2019) gegen Spanien (ZDF).