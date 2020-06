prisma 24/2020

Von Stephan Braun

Landesgartenschauen sind viel mehr als nur Beete voller bunter Blümchen. Sie sind eine Leistungsschau des gärtnerischen Berufsstandes. Sie zeigen, was mit Pflanzen und Blumen alles möglich ist.

Und: Sie sind ein starkes Stück Stadtentwicklung. Denn mit ihren meist auf Nachhaltigkeit angelegten Konzepten sorgen sie über viele Jahre hinweg für einen attraktiven Naherholungsraum und kurbeln ganz nebenbei auch noch den Tourismus und die lokale Gastronomie an.

Ursprünglich waren für dieses Jahr drei Landesgartenschauen geplant. Die beiden Schauen in Überlingen am Bodensee und in Ingolstadt wurden wegen der Covid-19-Pandemie auf nächstes Jahr verschoben. Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort am Niederrhein hat bereits geöffnet. Ich werde sie besuchen. Sie merken: Ich bin ein Gartenschau-Fan. Sie auch?