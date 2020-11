Liebe für die Musik

Was für eine vielseitige Frau: Wer sich mit Rebecca Immanuel beschäftigt, erfährt schnell, dass sie nicht nur seit vielen Jahren die Haupfigur in der ARD-Serie "Die Eifelpraxis" spielt, sondern neben weiteren Rollen gerne auch mal singt. Bei "The Masked Singer" auf ProSieben konnten das zuletzt auch die Fernsehzuschauer verfolgen.

Unsere Redakteurin Lara Hunt hat mit Rebecca Immanuel gesprochen, oder besser gesagt mit Sonja Zimmer, denn so heißt sie mit bürgerlichem Namen. Entstanden ist ein Gespräch über Rebecca Immanuels 50. Geburtstag, über ihre neue Rolle im 40. Katie Fforde-Film und auch über ihre Leidenschaft für die Musik. Doch lesen Sie selbst auf Seite 4.

Gerne empfehle ich Ihnen unseren neuen kostenlosen Newsletter. Jeden Freitag sagen wir Ihnen HALLO WOCHENENDE! – mit TV-Tipps, Rezepten, Star-Interviews, Buchtipps und vielem mehr. Wie Sie sich anmelden können steht auf Seite 5.