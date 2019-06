prisma 26/2019

Von Stephan Braun

"Das Ziel liegt nicht auf dem Gipfel, sondern im Tale, wo der Aufstieg begann." So treffend hat es der Schweizer Carl-Gustav Jung (1875 – 1961), der Begründer der analytischen Psychologie, geschrieben.

Gerade, wo ich diese Zeilen schreibe, sitze ich auf der Terrasse eines Gasthofes in traumhafter Umgebung. Mit freiem Blick ins Tal, in die Weite einer wunderschönen Landschaft. Eine, wie wir sie so oft bei uns finden. Egal wo wir leben.

Wir müssen sie nur entdecken, diese kleinen Paradiese, müssen raus und sie für uns gewinnen. Gehen wir einfach dorthin, wo wir den Blick in die Weite haben und die Natur genießen können. Und dabei auch richtig entschleunigen können.

Wunderbar!

Wenn es uns dann wieder nach Hause zieht, zehren wir ganz sicher davon. Denn wir wissen ja: Nicht auf dem Gipfel liegt das Ziel.