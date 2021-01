Nachhaltig

Was genau bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Oder anders gefragt: Wo genau fängt nachhaltiges Verhalten an?

Ich finde: Oft sind es die kleinen Dinge, die in ihrer Fülle Großes bewirken können. In der Redaktion haben wir lange überlegt und diskutiert, wie wir Ihnen auch in unserem Magazin kleine Denkanstöße geben und gelungene Beispiele zeigen können – zum Beispiel für eine bessere Ressourcennutzung, einen bewussteren Umgang mit unserer Umwelt oder ganz banal weniger Müll im Alltag.

Alles unter dem Oberbegriff der Nachhaltigkeit. "Besser leben": Dieses Logo finden Sie deshalb öfters in prisma. Ab wann? Ab sofort. Für Nachhaltigkeit ist schließlich immer Zeit. Was in diesem Zusammenhang "Upcycling" bedeutet, lesen Sie auf Seite 4.