prisma 43/2020

Von Stephan Braun

"Mein Erfolg ist der Verzicht." Das sagte mir Reinhold Messner bei unserem Gespräch in Bozen. Wir haben uns in einem seiner sechs Museen getroffen, auf Schloss Sigmundskron, hoch über Bozen.

Dort hat mir der Abenteurer unter anderem erzählt, wie er seine Zeit während der Corona-Pandemie verbringt. Und auch, wie er bereits in jungen Jahren mit wenig Material viel erreicht hat. Auch heute noch brauche er eigentlich nicht viel. "Der Mensch muss den Verzicht als einen positiven Wert empfinden, sonst funktioniert es nicht", sagt Messner. Ich finde, da ist eine ganze Menge dran. Weshalb Reinhold Messner überhaupt nicht gut auf Influencer zu sprechen ist und was er über das Glücklichsein denkt: Lesen Sie Auszüge unseres Gesprächs in dieser Ausgabe auf Seite 4.

