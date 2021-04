Pflanzen sind immer in!

Die Deutschen lieben Pflanzen, ganz besonders Blumen. Gut so, denn sie tun uns so viel Gutes: Grünpflanzen sind im Zimmer gut fürs Raumklima und erhöhen die Luftfeuchtigkeit. In unseren Innenstädten verschönern sie nicht nur Straßen, Wohnviertel und öffentliche Anlagen, sie filtern auch Luftverunreinigungen und senken die Temperatur. Vielen Menschen bereiten Pflanzen darüber hinaus eine sehr große Freude. Man könnte sagen: Sie sind gut für die Seele.

Grund genug, unsere prisma-Trendsetter, also die Teilnehmer unserer Online-Befragungsgruppe, zu ihren Gewohnheiten im Umgang mit grünen Pflanzen und Blumen auf Balkon, Terrasse und im Garten zu befragen. Herausgekommen ist dabei unter anderem, dass 86 Prozent ihren Außenbereich zumindest in den Sommermonaten sozusagen als verlängertes Wohnzimmer nutzen.

Was Sie jetzt im April im Garten tun können, weshalb Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers ihr Gemüse gerne selbst anbaut und was unsere prisma-Trendsetter sonst noch angaben, finden Sie ab Seite 4. Auf nach draußen!