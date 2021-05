Polizeiruf 110: 50 Jahre Spannung pur

Herzlichen Glückwunsch dem gesamten Team des "Polizeiruf 110" zu 50 Jahren starker Krimi-Unterhaltung! Der "Polizeiruf" ist das einzige Format aus DDR-Zeiten, das sich dauerhaft im ARD-Hauptprogramm durchgesetzt hat. Gut so, denn neben dem ein Jahr älteren "Tatort" ist auch der Polizeiruf aus unseren Wohnzimmern nicht mehr wegzudenken. Seine Einschaltquoten haben längst "Tatort"-Niveau erreicht.

Das neue Ermittlerteam in Halle (Saale) fügt sich nahtlos ein und wird die Erfolgsgeschichte fortschreiben: Mit Peter Kurth und Peter Schneider stehen zwei erfahrene ostdeutsche Originale an dessen Spitze. Gleich in ihrer ersten Folge, die auch die Jubiläumsfolge des Polizeirufs ist, setzen sie Maßstäbe. Mehr zum neuen Ermittlerteam aus Halle (Saale) finden Sie hier. Gute Unterhaltung!