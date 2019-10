prisma 40/2019

Von Stephan Braun

Wir haben unsere prisma-Trendsetter gefragt, die Teilnehmer unseres Online-Befragungsprojektes prisma-Trend: Wie sehr interessieren Sie sich für Rätsel? Und: Wie oft und vor allem was rätseln Sie gerne?

Die Ergebnisse sind für uns nicht ganz überraschend. Wir wissen, dass unsere Leser gerne rätseln. 43 Prozent gaben jetzt an, in ihrer Freizeit häufig Rätsel zu lösen, weitere 32 Prozent rätseln gelegentlich.

Positiv überrascht waren wir darüber, dass sich 67 Prozent unserer Leser sehr über eine prisma-Ausgabe voller Rätsel freuen würden. Diesen Wunsch erfüllen wir Ihnen gerne.

Bitteschön: Sie blättern in unserer aktuellen Printausgabe in einem Heft voller Rätsel. Und wenn Sie ab sofort auch gerne zu unseren prisma-Trendsettern gehören und sich an Befragungen beteiligen möchten, dann melden Sie sich online an unter www.prisma.de/trend