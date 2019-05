prisma 21/2019

Von Stephan Braun

Ja, an diesem Sonntagabend werden Sie Ulrike Folkerts in der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung "Schwiegertöchter" in einer völlig neuen Rolle sehen. Und ja, zur gleichen Zeit ermitteln Batic und Leitmayr gewohnt stark im Tatort aus München.

Sie haben also die Wahl: ARD oder ZDF?

Doch ganz persönlich sind Sie bereits im Laufe des Tages gefragt. Denn dieser Sonntag ist DER Wahltag in diesem Jahr schlechthin: Am 26. Mai 2019 haben wir nicht nur die große Chance, Europa mitzugestalten und die Mitglieder für das kommende Europäische Parlament zu wählen. In zehn Bundesländern entscheiden wir mit unseren Stimmen an diesem Tag auch über die Besetzungen unserer Kommunalparlamente. Und in Bremen wird eine neue Bürgerschaft gewählt.

Also: Nutzen Sie Ihre persönliche Chance und stimmen Sie schon tagsüber ab!