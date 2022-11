Starkes Zeichen

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland im Sommer 2006 bleibt unvergessen: Als Außenseiter ist unsere Nationalmannschaft damals ins Turnier gestartet, getragen von einer unglaublichen Begeisterung in den Stadien, auf den Straßen und überall. In unserem Land wurden Michael Ballack, Miroslav Klose, Jens Lehmann und Co. am Ende sogar starke Dritte.