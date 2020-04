prisma 18/2020

Von Stephan Braun

Schon im letzten Jahr haben wir Ihnen regelmäßig digitale Entwicklungen und mediale Trends nähergebracht. Berichtet haben wir zum Beispiel über Künstliche Intelligenz, Algorithmen, Streaming oder Podcasts. Das Interesse bei Ihnen war groß. Das haben Sie uns in den Befragungen unserer Online- Befragungsgruppe prisma Trend bestätigt.

Jetzt gehen wir in die zweite Runde: Gemeinsam mit den Kollegen des Technikmagazins CHIP werden wir Ihnen in unserem Magazin, aber auch auf prisma.de und in unserem wöchentlichen Newsletter HALLO WOCHENENDE! das verständlich machen, was auf den ersten Blick oft unklar wirkt.

Zum Auftakt erklären wir in diesem Heft auf Seite 4/5 Smarthome und die vielfältigen Möglichkeiten der vernetzten Haustechnik. Bei prisma Trend werden wir Sie in den nächsten Tagen dazu befragen.

Unter www.prisma.de/trend können Sie sich anmelden und mitmachen.