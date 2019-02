prisma 06/2019

Von Florian Blaschke

"Krimis bieten so etwas wie ein Ersatzabenteuer", analysierte der Fernsehforscher Joachim von Gottberg einmal in einem Interview. Das gilt nicht erst für Erwachsene, sondern auch schon für Kinder, die etwa Enid Blyton lesen oder "Die Pfefferkörner" gucken: "Hier lernen Kinder, zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch zu unterscheiden."

Auch in prisma hat der Krimi seinen festen Platz – in beinahe jeder Ausgabe widmen wir uns Tatort oder Polizeiruf und versuchen unseren Lesern Lust auf Mord und Totschlag zu machen. Und: Ab sofort widmen wir uns großen und kleinen Verbrechen auch wieder mit einem Rätselkrimi.

Kommissarin Schwarz – die legitime Nachfolgerin des einst in diesem Magazin ermittelnden legendären Inspektor Carter – wird von dieser Ausgabe an regelmäßig bei uns auf Verbrecherjagd gehen – und ihr "Coup in der Nacht" macht den Auftakt. Ihr erster Fall ... ist Ihr erster Fall. Viel Vergnügen!